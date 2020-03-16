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أخبار العالم

بسبب كورونا.. السعودية تقرر إغلاق جميع منافذ بيع مياه زمزم .. تفاصيل

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:19 م
مياة زمزم
مياة زمزم
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محمود نوفل
أعلن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة، عن إغلاق منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر.

وأعلن المشروع الذي يتخذ من حي كدي بمكة المكرمة مقرًا له، عن إغلاق كل منافذ بيع مياه زمزم المباركة، حتى إشعار آخر، وفقًا للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمستجدات فيروس ‎#كورونا_الجديد (COVID-19).

وقررت السعودية تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يوما، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد بسبب كورونا على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من اليوم الاثنين 16 مارس. 

 وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: "استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناء على إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا".
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