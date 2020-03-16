بسبب كورونا.. السعودية تقرر إغلاق جميع منافذ بيع مياه زمزم .. تفاصيل

أعلن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة، عن إغلاق منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر.





وأعلن المشروع الذي يتخذ من حي كدي بمكة المكرمة مقرًا له، عن إغلاق كل منافذ بيع مياه زمزم المباركة، حتى إشعار آخر، وفقًا للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمستجدات فيروس ‎#كورونا_الجديد (COVID-19).





وقررت السعودية تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يوما، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد بسبب كورونا على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من اليوم الاثنين 16 مارس.



