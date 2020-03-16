محمد رمضان يعلن موعد نزول أغنية حسن شاكوش الجديدة.. شاهد





ونشر محمد رمضان صورة تجمعه مع الفنان حسن شاكوش عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .









وعلق رمضان قائلا: " إمبارح انتهينا من أغنية #شارع_أيامي غناء#حسن_شاكوش الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل #البرنس #رمضان2020انتاج #تامر_مرسي تأليف و اخراج #محمد_سامي بكرة ان شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب 🔨🔥☝🏽 #ثقة_في_الله_نجاح









مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.