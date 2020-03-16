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فن

محمد رمضان يكشف عن شخصيته في مسلسل البرنس

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:14 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد بدران
أوشك الفنان محمد رمضان على الانتهاء من تصوير مشاهده في مسلسل «البرنس» مع الفنانة نور واحمد زاهر، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل. 

ونشر "محمد رمضان" عبر "انستجرام" صورة له كاشفًا عن شخصية التي يجسدها خلال العمل gشخص يدعى "رضوان البرنس" وعلق قائلًا: "رضوان البرنس" مسلسل البرنس 2020 ثقة في الله نجاح".

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

,حقق فيديو كليب أغنية "إعصار تسونامي" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا جدًا ,تخطى حاجز الـ مليون مشاهدة بعد يومين من طرحه على القناه الرسمية الخاصة بـ محمد رمضان على اليوتيوب.

تقول كلمات الأغنية: "اللي بنلاعبه بنغلبه .. اكبر ما فيكوا بنتعبه .. من حيث اتيتم اذهبوا .. يلا من هنا اقلبوا .. انا اعصار تسونامي .. مبعتمدش اسامي ..واحد مفيش مني تاني .. طير بقى من قدامي .. نفسي ف مرة تجددوا .. شفي كلامي وشقلبه .. كل ما اطور قلدوا .. كلهم في بحري بيغرقوا ..تسونامي .. تسونامي .. انا تسونامي".

"إعصار تسونامي" كلمات إسلام شندي واسلام كنكا، وألحان: المدفعجية، وتوزيع: الديزل.

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