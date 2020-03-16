د. إيمان المراكبي تكتب: علاقة فيروس كورونا المستجد بالمخ والأعصاب

مع زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) على مستوى العالم، لا بد أن ينتبه أطباء أمراض المخ و الأعصاب لأعراض إصابة المخ و الجهاز العصبي بهذا الفيروس الفتاك و طرق الوقاية منه.

فيروس كورونا المستجد أظهر نفسه كمرض يصيب بالأساس الجهاز التنفسي و تظهر أعراضه في صورة سعال و إرتفاع بدرجة الحرارة و رشح و صعوبة في التنفس و في بعض الحالات قد تصل إلى فشل في الوظائف التنفسية و فشل في جميع أعضاء الجسم ثم الوفاة.

في محاولة لفهم هذا الفيروس لوحظ أنه قد يصيب المخ و الجهاز العصبي. في ووهان بالصين وجد أن أكثر من ثلث حالات الإصابة بالفيروس قد عانت من أعراض عصبية مثل الصداع و آلام و تشنج عضلي و تخشب بالرقبة و آلام بعضلات الجسم مما قد يشير إلى وجود التهاب بأغشية المخ. كما وجد اضطراب بدرجة الوعي و تدمير بعضلات الجسم و أحيانًا سكتة دماغية. هذه الأعراض كانت أكثر شيوعا في الحالات المتقدمة من الإصابة بالفيروس.

لا نستطيع حتى الآن أن نجزم إذا ما كان هذا بسبب إصابة مباشرة بالمخ و الجهاز العصبي أم أنه بسبب المضاعفات التي تحدث مع الإصابة بالفيروس. و لكن ما نستدل به على أنه قد يكون مسببا لإصابة مباشرة بالمخ هو أن باقي أنواع فيروسات كورونا لديها القدرة على التوغل بداخل المخ و الجهاز العصبي المركزي. و الأمثلة كثيرة، فهناك متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) و متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (. (SARS وقد يكون الفشل التنفسي ناتج عن إصابة جذع المخ بالفيروس و سوف تبين ذلك الإحصائيات و تشريح المخ في حالات الوفيات و الذي هو إجراء متبع للوصول لخصائص هذا المرض.

لا بد لأطباء الأعصاب من التأهب لأن قطاعا كبيرا من مرضاهم يقع ضمن الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس لأن أعمارهم تكون عادة فوق الستين عاما و خاصة من يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب و الرئة و السكري.

مرضى المخ و الأعصاب مثل التصلب المتعدد و الشلل الرعاش و ألزهايمر و التصلب الجانبي الضموري و الوهن العضلي و السكتة الدماغية يعدون من الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس. فعلى سبيل المثال مرضى التصلب المتعدد يجب عليهم الاستمرار في علاجاتهم و يجب عليهم استشارة الطبيب المعالج قبل محاولة إيقاف أي منها. أنصح هذه الحالات من مجموعة الأمراض العصبية بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة و منع السفر و غسل الأيدي جيدا مرارًا و تكرارا بالماء و الصابون و محلول يحتوي على الكحول كمادة أساسية بالطريقة التي أوضحتها منظمة الصحة العالمية و المحافظة على النظافة الشخصية و استخدام مناديل ورقية عند السعال أو العطس و التخلص منها فورا و عدم تكرار استخدامها و تنظيف المنازل و التهوية الجيدة. كما يجب الأخذ في الاعتبار أن الفيروس وزنه ثقيل نسبيا فيسقط بالتالي على أسطح المكاتب و ما عليها من لاب توب و كمبيوتر و غيره لذلك يجب تنظيفها جيدا بصفة دورية. و أما بخصوص الأرضيات فيجب تنظيفها جيدا بماء مضاف إليه الكلور أو أي معقم به كحول و كذلك يجب تنظيف شاشات الهواتف الجوالة لأن لمس هذه الشاشات قد ينقل العدوى مثله مثل شاشة التحكم في المصعد و مقابض الأبواب و أجهزة صالات الأندية الرياضية. كما يجب تجنب نزول حمامات السباحة و تعقيم المراحيض و الأحواض جيدا. يرجى أيضًا الإقلاع عن تناول الوجبات السريعة و الأكل خارج المنزل. و يفضل تناول البرتقال و الليمون و عسل النحل و يمكن تناول فيتامين سي كوقاية أيضا و يجب الإكثار من شرب المياه و السوائل الدافئة مثل الينسون و الإكثار من تناول الخضراوات . كما ينصح بعدم الإجهاد الجسدي و أخد القسط المطلوب من الراحة و ساعات النوم الطبيعية يوميا حتى لا يحدث ضعف في الجهاز المناعي فيصبح عرضة للإصابة بالفيروس لا قدر الله. و أخيرا أنصح من يشعر بالأعراض البسيطة بالبقاء بالمنزل و استشارة الطبيب فورا.