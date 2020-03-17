بالفرو ومكياج جذاب.. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

شاركت نور شقيقة الفنانة هنا الزاهد ، متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة لها من أحدث جلسة تصوير.
لفتت شقيقة هنا الزاهد الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.
وظهرت شقيقة هنا الزاهد مرتدية جاكيت فرو أنيق، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
كما أكملت شقيقة هنا الزاهد إطلالتها بممجوعة من المجوهرات و الاكسسوارات الملفتة.