فيفا يقترح 4 سيناريوهات لحسم بطل الدوري السعودي حال إلغائه





وأكدت صحيفة المرصد ان الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " وضع 4 سيناريوهات لـ تحديد بطل الدوري حال الغاء الموسم الكروي في اي من الدوريات العالمية.





السيناريو الاول





إلغاء الموسم الرياضي دون تحديد المتوج بلقب البطولة وحجبه، ويتوافق هذا السيناريو مع لوائح اتحاد الكرة السعودي نفسه.





السيناريو الثاني





أن يتوج الفريق بطل الموسم الكروي في الشتاء بلقب بطولة كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين وفي هذه الحاله سيكون فريق النصر السعودي بطل الدوري المتصدر لجدول البطولة في الشتاء برصيد 33 نقطه بفارق نقطه الهلال





السيناريو الثالث





يعتبر الفريق المتوج بـ لقب البطولة للموسم الماضي هو الفريق بطل الدوري لهذا الموسم؛ وفي هذه الحاله سيكون النصر هو بطل الدوري .





السيناريو الرابع





الفريق المتصدر للبطولة حتى وقت ايقاف النشاط؛ هو الفريق المتوج باللقب وقي هذه الحاله سيكون فريق الهلال السعودي بطل الدوري بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف.

كشفت صحيفة المرصد السعودية عن السيناريوهات المتوقعه لـ تحديد بطل دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم حال تم الغاء الموسم الكروي في السعوديه خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.