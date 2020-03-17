معركة كورونا.. اليونيسف ترسل شحنة مساعدات عاجلة لإيران

أرسلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الشحنة الثالثة من
الإمدادات إلى إيران لمساعدة البلاد في مكافحة الفيروس التاجي، وفق ما ذكرت وكالة
تسنيم.
قالت وزارة الخارجية الإيرانية ، إن اليونيسف شحنت الشحنة الثالثة
من الأدوية والإمدادات لدعم الأطفال الإيرانيين ضد وباء الفيروس كوفيد-19.
تشمل المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة الإمدادات
والتعليمات الطبية ، باللغة الفارسية ، حول كيفية حماية الأطفال من الفيروس وتوفير
مكان آمن لهم في المنزل وسط تفشي المرض المعدي.
كما تلقت إيران شحنات منتجات صيدلانية وطبية من الإمارات العربية
المتحدة وأوزبكستان أمس الاثنين.