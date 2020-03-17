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أخبار العالم

معركة كورونا.. اليونيسف ترسل شحنة مساعدات عاجلة لإيران

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:13 م
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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محمد علي

أرسلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الشحنة الثالثة من الإمدادات إلى إيران لمساعدة البلاد في مكافحة الفيروس التاجي، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم.


قالت وزارة الخارجية الإيرانية ، إن اليونيسف شحنت الشحنة الثالثة من الأدوية والإمدادات لدعم الأطفال الإيرانيين ضد وباء الفيروس كوفيد-19.


تشمل المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة الإمدادات والتعليمات الطبية ، باللغة الفارسية ، حول كيفية حماية الأطفال من الفيروس وتوفير مكان آمن لهم في المنزل وسط تفشي المرض المعدي.


كما تلقت إيران شحنات منتجات صيدلانية وطبية من الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان أمس الاثنين.

 

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