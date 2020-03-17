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فن

بـ لوك جديد لاميتا فرنجية تستعرض جمالها.. شاهد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:21 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور انستجرام.

وظهرت لاميتا فرنجية، بصورة مثيرة للجدل، داخل منزلها بلوك جديد، وقامت بقص شعرها، وتصفيفه للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها، حيث كانت ترتدي "فستان اسود كت مكشوف الصدر، نال اعجاب متابعيها.

وخطفت لاميتا الأنظار بمكياجها الذي أبرز جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها، إضافةً إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3"، حيث شاركها البطولة، كل من "تامر حسني، ومي عز الدين، وعزت أبو عوف"، وكان من إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها  لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.

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