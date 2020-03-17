لطلاب الثانوية العامة.. تداول موضوع تعبير باللغة الإنجليزية عن كورونا عبر فيس بوك

يتداول الآن رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مساعدة جديدة موجهة لطلاب الثانوية العامة في ظل ظروف تعليق الدراسة في المدارس ووقف العمل بمراكز الدروس الخصوصية.





حيث نشرت إحدى أولياء الأمور صورة لورقة بها موضوع تعبير عن فيروس كورونا باللغة الانجليزية.





وقالت ولية الأمر التي نشرت الصورة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إخواتنا اللي في الثانوية العامة ، المعروف ان البراجراف بييجي في موضوع حيوي وأكيد من المتوقع جدا إنه ييجي عن كورونا فيروس ، وده نموذج وفيه بعض الكلمات اللي هتساعدكم.



