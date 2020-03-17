رسميا..كورونا يضرب أوروبا بالكامل بعد تسجيل أول حالة في هذه الدولة

وصلت رسميا عدوى فيروس كورونا الجديد إلى جميع الدول الأوروبية، بعد إعلان الدولة الأخيرة عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا.









وأعلنت دولة الجبل الأسود اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.









وطالبت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية باتخاذ أشد التدابير اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وحسب "رويترز"، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، الذي كان يتحدث بعد اجتماع عبر الإنترنت لممثلين عن وزارات الصحة في أرجاء المنطقة إنه يتعين على كل دولة في أوروبا أن تتخذ أشد وأكثر الإجراءات الممكنة صرامة في محاولة للحد من أو إبطاء تفشي عدوى فيروس كورونا.









وأكد أن أوروبا هي مركز العدوى لأول وباء عالمي بفيروس كورونا وإنه يجب على كل دولة، بدون استثناء، أن تتخذ أشد الإجراءات صرامة لوقف أو إبطاء انتشار الفيروس.









وقالت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد لفيروس كورونا إن ما يقرب من 14000 شخص أصيبوا بفيروس كورونا -19 الجديد على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى أكثر من 167500 حالة.









ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم تأكيد 167.511 حالة في جميع أنحاء العالم، مع تسجيل 13903 حادثة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



