ضبط 5 آلاف كمامة و8 أطنان دقيق.. مباحث التموين توجه ضربات موجعة للسوق السوداء في كفر الشيخ

نجحت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة العقيد محمد دومة، في توجيه عدة ضربات موجعة للمتاجرين في السوق السوداء، مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وذلك عن طريق حجب السلع لرفع أسعارها، والاستيلاء على الدعم المخصص لبعض السلع التموينية .





وتأتي هذه الحملة المكبرة خلال 48 ساعة فقط، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، بالتصدى بكل حسم وحزم وفقًا للقانون، لجميع محاولات جشع بعض التجار، وحجب السلع لبيعها في السوق السوداء.





وتمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، من ضبط 5 آلاف كمامة طبية داخل إحدى محلات المستلزمات الطبية بمدينة الحامول، داخل المخازن الملحقة بالمحل، والتي قامت صاحبة المحل بحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، بسبب الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 186 لسنة 2020م، جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول.





وضبط رجال مباحث التموين، تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، صاحب مخبز بلدي بإحدى قرى مركز ومطوبس لقيامه بتجميع 470 بطاقة تموينية مدعمة والاستيلاء على الدعم المخصص لتلك البطاقات والتصرف في 4 أطنان و750 كيلو دقيق بلدي مدعم وبيعها في السوق السوداء، و جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 174 لسنة 2020م، جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة مطوبس، وتولت النيابة التحقيق.





وتمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط تاجر مواد غذائية؛ لاتهامه بتجميع 3 أطنان من السكر التمويني وحجبها عن التداول، وجرى تحرير المحضر رقم 137 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان كفر الشيخ، وأخطرت النيابة للتحقيق.





كما ضبطت مباحث التموين بكفر الشيخ، تاجرًا ومقيم بإحدى قرى مركز بيلا لقيامه بتجميع كمية قدرها 2 طن و900 كيلو من الدقيق المدعم بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء، وحُرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 64 لسنة 2020م، جنح أمن دولة طوارئ مركز بيلا، وأخطرت النيابة للتحقيق.



