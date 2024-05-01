حاكم كاليفورنيا يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن العنف في الحرم الجامعي

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، أن أي شخص يشارك في سلوك غير قانوني في حرم جامعة كاليفورنيا يجب أن يخضع للمساءلة بما في ذلك الملاحقة الجنائية أو التعليق أو الطرد.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال نيوسوم إن “القانون واضح: الحق في حرية التعبير لا يمتد إلى التحريض على العنف أو التخريب أو الخروج على القانون في الحرم الجامعي”.

وقال المتحدث باسمه إيزي جاردون إن دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا تم نشرها في حرم الجامعة في لوس أنجلوس بعد تأخيرات “غير مقبولة” واستجابة محدودة من شرطة الحرم الجامعي للاشتباكات بين مجموعات من المتظاهرين.

ولم يتم القبض على أحد، وليس من الواضح ما إذا كان جميع المتظاهرين من الطلاب.