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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

فوائد خارقة لتناول اللبنة.. اعرفها

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد اللبنة، 

 
١) تحتوي على مجموعة من الفيتامينات الأساسية للنمو  وقوة الجسم بما فيها فيتامين أ و ب.


٢) تساعد على إنتاج وتجديد الخلايا، بما يقي من ظهور علامات تقدم السنّ على البشرة والشيخوخة. 


٣) عامل وقائي من العديد من الأمراض الخطيرة التي تصيب العظام  كهشاشة العظام، وضعف الأسنان وسقوطها وتكسّرها لغناها بعنصر الكالسيوم.


٤) تحتوي على نسبة عالية من البروتين الضروري للنموّ، كما تساعد على تقوية الجهاز المناعي في الجسم ممّا يقي من العديد من الأمراض والالتهابات.


٥) تمدّ الجسم بالطاقة والحيويّة اللازمة له.


٦) تعالج مشاكل الجهاز الهضميّ بما فيها الإمساك، وعسر الهضم، وتخلّص الجسم من السموم المتراكمة فيه من خلال تحفيز طرحها خارجاً والتخلّص منها.


٧) تحتوي على فيتامينات ضرورية لصحة البشرة بما فيها فيتامين B2 الذي يعتبر أساساً للحفاظ على إشراقة ونضارة البشرة.


٨) تعتبر أساساً لعلاج مشاكل الشعر المختلفة، بما فيها التساقط، وضعف الكثافة، والتقصّف، والجفاف الذي ينتج عنه القشرة وغيرها، كما تساعد على تقوية بصيلات وجذور الشعر من خلال تغذية فروة الرأس.

 

الجهاز الهضمي الجهاز المناعي السموم المتراكمة تمد الجسم بالطاقة تقوية الجهاز المناعي هشاشة العظام علاج مشاكل الشعر

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فوائد خارقة لتناول اللبنة.. اعرفها

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