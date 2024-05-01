أستاذ قانون دولي: الإسلام تحدث عن التعامل الإنساني في الحرب قبل اتفاقيات جنيف

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن الشريعة الإسلامية تحدثت عن القانون الدولي الإنساني قبل اتفاقية جنيف الأربعة سنة 1949، واتفاقتي لاهاي 1899 و1907.



وأضاف "سلامة" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "في عام 1949 وقبلها بعامين أثناء المداولات التحضيرية في جنيف، من أجل إصدار الاتفاقيات الأربعة كُتب في تلك المداولات أن الشريعة الإسلامية كانت ملهمة في للفقه القانوني".



وأشار إلى أن مشكلة وثغرة كبيرة جدًا في القانون الدولي؛ بسبب عدم وجود هيئة تشريعية قائمة، متابعًا: "من الذي يضع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، الدول ذات السيادة إذا الدول رأت أن ليس لديها مصلحة نفعية سياسية ميكافيلية لا تصدر تلك الاتفاقيات".