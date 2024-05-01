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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أيمن سلامة: القانون الدولي الإنساني نشأ من أجل «أنسنة» النزاعات المسلحة |فيديو

الدكتور أيمن سلامة،
الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي

أوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، الفرق بين القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال "سلامة" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" إن القانون الدولي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الدولية بين الدول والمنظمات الدولية باعتبار أن الدول كاملة السيادة والمنظمات الدولية هما الشخصان الرئيسيان للقانون الدولي.
وأضاف: "أما القانون الدولي الإنساني هو مجموعة المبادئ والقواعد والأعراف التي تنظم علاقات المتحاربين وأيضًا المدنيين غير المشتركين في الصراع المسلح، والقانون الدولي الإنساني نشأ من أجل أنسنة النزاع المسلح".
وتابع: "هناك عبارة صغيرة جدًا تعبر عن القانون الدولي الإنساني وهي إن استطعت أن تأسر فلا تجرح وإن استطعت أن تجرح فلا تقتل وإن قتلت لا تمثل، كما حدث منذ أيام في قطاع غزة ورأينا المدافن الجماعية، وهناك منظمات حقوقية تحدثت عن فصل الرؤوس وقطع الأوصال والأيادي والأقدام لما يزيد عن 300 جثة في مقابر جماعية".
وأكد أن القانون الدولي الإنساني إذا كان يحمي المدنيين بشكل رئيسي يحفظ حقوق المحاربين ويحمي حتى المحارب حتى أثناء النزاع، أي باختصار حظر إلحاق ضرر جسيم بالعدو وأيضًا المدنيين.

إيمن سلامة القانون الدولي أكاديمية ناصر العسكرية المنظمات الدولية المبادئ

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