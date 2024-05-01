قرار عاجل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي.

وأشار صناع السياسات إلى أنهم بحاجة إلى مزيد من الثقة في أن التضخم أصبح تحت السيطرة قبل خفض أسعار الفائدة.

الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة

وأبقى للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 23 عامًا عند 5.25% إلى 5.5%. منذ مارس 2022.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 11 مرة من قرب الصفر إلى معدل التضخم لكنه ترك المعدل دون تغيير منذ يوليو الماضي.

ترك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وأشاروا إلى الحذر بشأن وتيرة التضخم الأخيرة، في إشارة إلى أنهم قد يبقون تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.

بيان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

اختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة الذي استمر يومين يوم الأربعاء، حيث أصدر بيانًا يتضمن بعض التغييرات المهمة عن البيان الأخير في مارس.

وأكد محافظو البنوك المركزية أنهم بحاجة إلى 'ثقة أكبر' في انخفاض التضخم قبل خفض أسعار الفائدة من 5.33 في المائة، حيث احتفظ بها المسؤولون منذ يوليو.

وجاءت أخبار التضخم الأكثر إثارة للقلق، عندما قالت وزارة العمل إن إجمالي التعويضات للعمال الأمريكيين ارتفع بنسبة 1.2٪ في الربع الأول، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.9٪ في نهاية العام الماضي.

ومن الممكن أن يؤدي نمو الأجور بشكل أسرع إلى زيادة التضخم السريع إذا قام أصحاب العمل بتمرير تكاليف العمالة الأعلى إلى المستهلكين من خلال زيادات الأسعار.

وقد يؤدي هذا الاحتمال إلى تعزيز ميل مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة.

انخفاض مؤشر داو جونز

ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 570 نقطة يوم الأربعاء، وتتوقع أسواق العقود الآجلة التي كانت تتوقع خفضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة هذا العام في سبتمبر، أن يحدث هذا التحرك في نوفمبر.