لكبح التضخم.. خبير اقتصادي : أتوقع زيادة سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الإقتصادي، أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، للسيطرة على التضخم ومزيد من الإنخفاض.

وقال مدحت نافع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن الأحداث التي وقعت على مدار السنوات الماضية سواء من جائحة كورونا وتلتها الحرب الروسية الأوكرانية كا لها تأثير سلبي على معدلات النمو العالمية، وتأثرت مصر بذلك.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن أسعار الفائدة ستظل عند مستويات مرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيؤثر على اغلب اقتصاديات العالم، وسيتسبب في حدوث موجة من الإنكماش الإقتصادي عالميا.