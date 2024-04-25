خبير اقتصادي: لا بد من الحفاظ على مستوى تراجع الأسعار

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الإقتصادي، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، وتوفير السيولة الدولارية جعلت هناك مردو ايجابي على أسعار بعض السلع.

وأضاف مدحت نافع، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أن بعض السلع مثل السيارات والتي ارتفع سعرها، ومع ظهور "الأوفر برايس"، انخفض سعرها بقوة، نتيجة وجود الدولار.

وتابع الخبير الإقتصادي، أنه لا بد أن نحافظ على مستوى تراجع الأسعار وانخفاضها، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في الإفراجات عن السلع الأساسية الموجودة في الموانئ، وهو ما يجعلنا نشعر بانخفاض الأسعار.