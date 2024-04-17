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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحبط المستثمرين بتصريحاته حول التضخم

باول
باول

ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى إمكانية تأجيل  خفض أسعار الفائدة رافضا تقديم أي توجيه بشأن الموعد الذي قد يتم فيه خفض أسعار الفائدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
ذكر باول ومسئولون آخرون إن التقييد في السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول وهو الأمر الذي بدد آمال المستثمرين في تيسير كبير هذا العام.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء إن الاقتصاد الأميركي، على الرغم من قوته، لم يشهد عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي، مشيراً إلى احتمالية حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وفي حديثه أمام منتدى سياسي يركز على العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا، قال باول إنه بينما يستمر التضخم في الانخفاض، فإنه لم يتحرك بسرعة كافية، وينبغي أن تظل الأمور على حالها.
وحدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي هدف التضخم بالوصول إلى نسبة 2%.

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