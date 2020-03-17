يوم سيئ على كرة القدم .. 11 حالة إصابة بفيروس كورونا في ليلة واحدة

إصابة رئيس نادي ريال مدريد السابق بفيروس كورونا ودخوله العناية المركزة





وذكرت صحيفة ماركا أن سانز حالته خطيرة، ويتواجد في العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".





إصابة 6 من أفراد نادي إسبانيول بفيروس كورونا





أعلن نادي إسبانيول إصابة 6 من بين لاعبيه وأفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا. مازلنا في إسبانيا، حيث





وأشار النادي الكتالوني إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت على كافة أعضاء الفريق الأول وموظفي النادي وأفراد الجهاز الفني أسفرت عن 6 حالات إيجابية بالفيروس.





وأكد إسبانيول في بيانه أن الحالات الست ظهر عليها أعراض خفيفة، ونصح الأطباء بتوصيات خاصة من أجل بداية البرنامج العلاجي في العزل.





هيرتا برلين يعلن إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا





أعلن نادي هيرتا برلين الألماني اليوم، عن إصابة أحد لاعبي فريقه لكرة القدم بفيروس كورونا، دون الكشف عن اسمه





إصابة رئيس الإتحاد الياباني لكرة القدم بفيروس كورونا





أعلن الإتحاد الياباني لكرة القدم، عن إصابة كوزو تاشيما رئيس الإتحاد ونائب رئيس اللجنة الأولمبية بفيروس كورونا.