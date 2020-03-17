يوم سيئ على كرة القدم .. 11 حالة إصابة بفيروس كورونا في ليلة واحدة

أصبح فيروس كورونا
الشغل الشاغل للعالم أجمع في وقتنا الحالي، صرنا ننتظر بيانات وزارات الصحة والجهات المعنية للكشف عن عدد المصابين والوفيات جراء هذا الوباء العالمي، وطال الأمر معشوقتنا كرة القدم.
اليوم السابع عشر من شهر مارس كان سيئًا على الساحرة المستديرة، 11 حالة إصابة بالفيروس اللعين، سنعرضها لكم في هذا التقرير:
إصابة بليز ماتويدي لاعب يوفنتوس بفيروس كورونا
ونشر النادي بيانًا على موقعه الرسمي، أكد فيه إصابة ماتيودي بفيروس كورونا، ليصبح ثاني لاعبي الفريق المصابين بالفيروس، متمنيين له القوة في رحلة علاجه.
يذكر أن نادي يوفنتوس قد أعلن الأسبوع الماضي، عن إصابة مدافع الفريق، الإيطالي دانيلي روجاني بفيروس كورونا
، ليصبح أول لاعب في الدوري الإيطالي الذي يصاب بهذا الفيروس.
إصابة لاعب هيلاس فيرونا الإيطالي بفيروس كورونا
نبقى في إيطاليا، حيث أعلن نادي هيلاس فيرونا
، اليوم الثلاثاء، عن إصابة لاعبه ماتيا زاكاني، بفيروس كورونا
المستجد"كوبيد 19".
ونشر نادي هيلاس فيرونا، بيانًا على موقعه الرسمي أكد فيه إصابة ماتيا زاكاني، بفيروس كورونا
بعد أن ظهرت نتيجة الفحص الذي خضع له إيجابية، ليصبح أول لاعب في النادي الإيطالي يصاب بفيروس كورونا
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إصابة رئيس نادي ريال مدريد السابق بفيروس كورونا ودخوله العناية المركزة
كدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة لورينزو سانز، رئيس نادي ريال مدريد السابق بفيروس كورونا
، ووجوده في العناية المركزة.
وذكرت صحيفة ماركا أن سانز حالته خطيرة، ويتواجد في العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".
إصابة 6 من أفراد نادي إسبانيول بفيروس كورونا
وأشار النادي الكتالوني إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت على كافة أعضاء الفريق الأول وموظفي النادي وأفراد الجهاز الفني أسفرت عن 6 حالات إيجابية بالفيروس.
وأكد إسبانيول في بيانه أن الحالات الست ظهر عليها أعراض خفيفة، ونصح الأطباء بتوصيات خاصة من أجل بداية البرنامج العلاجي في العزل.
هيرتا برلين يعلن إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا
أعلن نادي هيرتا برلين الألماني اليوم، عن إصابة أحد لاعبي فريقه لكرة القدم بفيروس كورونا، دون الكشف عن اسمه
إصابة رئيس الإتحاد الياباني لكرة القدم بفيروس كورونا
أعلن الإتحاد الياباني لكرة القدم، عن إصابة كوزو تاشيما رئيس الإتحاد ونائب رئيس اللجنة الأولمبية بفيروس كورونا.