أشرف بن شرقي يتكفل بعدد من العائلات المغربية المحتاجة لـ مواجهة كورونا.. شاهد

ناشد أشرف بن شرقي لاعب نادى الزمالك المجتمع المغربى بالاتحاد لمواجهة فيروس كورونا ونشر رسالة من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وكتب أشرف بن شرقي : "لنتحد ضد كورونا - اخواني واخواتي المغاربة في ظل هذا الوضع الجديد و الخطير الذي يصيب العالم كنا ومازلنا ولا نزال نفتخر ونعتز بمغربيتنا ونحب مغربنا وشعبنا وملكنا حفظه الله".





وتابع : "كمغربي حر اناشد جميع المشاهير المغربية والشخصيات العامة و الطبقة الميسورة و كل فعاليات المجتمع بالالتحام حول بلدنا و المشاركة في التوعية الشاملة للوقاية من فيروس كورونا وكدا المساعدة الطوعية المادية للطبقة المحتاجة والله ولي التوفيق" .





كمغربي شخصيا اتكفل من اليوم بعدد لا بأس به من العائلات المحتاجة .





- كلنا حول مغربنا . .





كلنا ضد كورونا أشرف بن شرقي أحبكم .





توقفت بطولة الدوري الممتاز، لمدة 14 يومًا، ورغم ذلك أبلغ جهاز الكرة بالأهلي اللاعبين بالتجمع ظهر اليوم وخوض مران أخير قبل تحديد مدة الإجازة.



