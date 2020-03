عايشة بره.. تعليق ناري من شيما الحاج على هروبها من مصر

View this post on Instagram

صباح الخير أولا ثانيا : الناس الي بتقول إني سبت مصر وعايشه برا ؟؟؟؟ نعم في ايه تقريبا الي مني والي يعرفني يعرف اني انا عمري مقدر خلو بالكو اعيش فبلد غير مصر ولا اتنفس هوا غير هوا مصر انا اعشق تراب هذه الأرض من صغري واتولدت فيها وعايشة فيها بسافر وارجع بحنين العاشق لمعشوقته أعشقها أهواها بل أموت من أجلها أعشقك لأنك أمي ونيلك ونهر بردى بيسرو بدمي ❤❤❤ #مصر