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فن

عايشة بره.. تعليق ناري من شيما الحاج على هروبها من مصر

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:12 م
شيما الحاج
شيما الحاج
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة شيما الحاج تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ترد فيه على الاتهامات التى وجهت لها بهروبها من مصر وأنها تفضل العيش فى الخارج. 

وقالت شيما الحاج: "الناس اللي بتقول إني سبت مصر وعايشه بره؟ نعم في إيه.. تقريبا اللي مني واللي يعرفني يعرف اني انا عمرى مقدر أعيش فى بلد غير مصر ولا أتنفس هوا غير هوا مصر". 

وأضافت: "أنا أعشق تراب هذه الأرض من صغري.. واتولدت فيها وعايشة فيها بسافر وارجع بحنين العاشق لمعشوقته". 

وأوضحت: "أعشق هواها بل أموت من أجلها.. أعشقك لأنك أمي ونيلك ونهر برده بيسروا بدمي".
 
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