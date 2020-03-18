عايشة بره.. تعليق ناري من شيما الحاج على هروبها من مصر

نشرت الفنانة شيما الحاج تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ترد فيه على الاتهامات التى وجهت لها بهروبها من مصر وأنها تفضل العيش فى الخارج.
وقالت شيما الحاج: "الناس اللي بتقول إني سبت مصر وعايشه بره؟ نعم في إيه.. تقريبا اللي مني واللي يعرفني يعرف اني انا عمرى مقدر أعيش فى بلد غير مصر ولا أتنفس هوا غير هوا مصر".
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وأضافت: "أنا أعشق تراب هذه الأرض من صغري.. واتولدت فيها وعايشة فيها بسافر وارجع بحنين العاشق لمعشوقته".
وأوضحت: "أعشق هواها بل أموت من أجلها.. أعشقك لأنك أمي ونيلك ونهر برده بيسروا بدمي".
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صباح الخير أولا ثانيا : الناس الي بتقول إني سبت مصر وعايشه برا ؟؟؟؟ نعم في ايه تقريبا الي مني والي يعرفني يعرف اني انا عمري مقدر خلو بالكو اعيش فبلد غير مصر ولا اتنفس هوا غير هوا مصر انا اعشق تراب هذه الأرض من صغري واتولدت فيها وعايشة فيها بسافر وارجع بحنين العاشق لمعشوقته أعشقها أهواها بل أموت من أجلها أعشقك لأنك أمي ونيلك ونهر بردى بيسرو بدمي ❤❤❤ #مصر