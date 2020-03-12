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فن

غرق سيارة شيما الحاج في مياه الأمطار

الخميس 12/مارس/2020 - 11:07 م
شيما الحاج
شيما الحاج
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سعيد فراج
نشرت الممثلة شيما الحاج، عدة فيديوهات قصيرة عبر ستوري حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيها ومياه الأمطار تحيط بسيارتها من كل اتجاه، وتجد صعوبة في التحرك من مكانها، وفي فيديو آخر قام ونش بسحب سيارتها من المياه، لتعلق قائلة: "والنبي ونش عسل". 

يأتي ذلك بعدما نشرت شيما الحاج، خبر خطبتها من أحد رجال الأعمال في مصر، عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي عبر تطبيق الصور "إنستجرام"، والذي تم تداوله بشكل مكثف على السوشيال ميديا في الساعات الماضية. 

وتجاوزت شيما الحاج أزمة الفيديوهات الإباحية التي أثيرت حولها خلال الفترة الماضية، وأرادت أن تستكمل حياتها بشكل طبيعي، من خلال إعلان الخطوبة، وظهورها قبل أشهر في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

وكانت شيما الحاج أثارت جدلا كبيرا بظهورها على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الأخيرة. 
غرق سيارة شيما الحاج في مياه الأمطار
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