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الثلاثاء العظيم .. والانتخابات في زمن الكورونا (3)

عثمان فكرى

عثمان فكرى

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:34 م
ذات مومنت والعالم كله مهموم ومشغول بفيروس الكورونا وكذلك المجتمع الأمريكي يعيش أجواء يوم الحشر وبدت العاصمة واشنطن خاوية وكذلك معظم الولايات ونيويورك مضلمة في عز الضهر ورأيت بأم عيني الارفف خاوية في الجاينت ماركت ..  لم يلتفت أحد الى أنه تم عقد انتخابات الرئاسية الامريكية التمهيدية في ولايتي فلوريدا وإيلينوي وقد فاز الرئيس دونالد ترامب فيهما وحصل على أكثر من 1276 من المندوبين وهو العدد المطلوب ليصبح المرشح المتوقع عن الحزب الجمهوري  في انتخابات الرئاسه الامريكية المقبلة  فى نوڤمبر 2020 ومن الواضح أنه سيقابل چو بايدن الشهير بـ" النايم" المرشح عن الحزب الديمقراطي ويبدو انه فاز بنفس الولايتين وبذلك يكون قد تفوق على منافسه بينرنى ساندرز الشهير بــ" المجنون" .


المهم أن أخبار الكورونا غطت على فوز ترامب رسميا واجتيازه عتبة المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لولاية رئاسية ثانية وهو إجراء شكلي في حملة إعادة انتخابه.. وكانت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل قالت  في تغريدة على "تويتر": "تهانينا لدونالد ترامب لحصوله رسميًا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة" وأضافت أنّ "ولايته فلوريدا منحته لتوّها عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم"وتابعت: "حزبنا مُتّحد، ناشطونا مفعمون بالطاقة ونحن مستعدّون لأربع سنوات جديدة!" .


وكما تعلمون أنه في الولايات المتحدة يتعيّن حتّى على الرئيس المنتهية ولايته أن يخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه للحصول على ترشيحه لولاية ثانية وترامب الذي يخوض في 3 نوفمبر معركة إعادة انتخابه لم يكن مهدّدًا يومًا بعدم الحصول على ترشيح حزبه لولاية ثانية وبعد انسحاب اثنين من ثلاثة مرشحين نافسوا الرئيس في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لم يبق رسميًا في هذه الانتخابات من منافس لترامب سوى الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس بيل ويلد الذي لم يحرز أي نتيجة تذكر.. لا .. بل إن بعض الولايات تخلّت عن تنظيم انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري لعدم وجود منافسة جدية .. وعن الانتخابات الرئاسية الامريكية في زمن الكورونا للحديث بقية .. إن عشنا إن شاء الله .. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.


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