AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زيادة 35 %.. بريطانيا تسجل 676 إصابة جديدة بـ كورونا اليوم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، اكتشاف ٦٧٦ حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2626 حالة، وفقًا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.

وحسبما قالت "رويترز"، كان هذا العدد بمثابة زيادة بنسبة 35٪ عن أمس الثلاثاء. 

وسجلت بريطانيا حتى الآن 71 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد أن بلاده في حالة حرب في مواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي إن فيروس كورونا يمكن هزيمته بغض النظر عن شراسته، مشيرا إلى أن ذلك سيحدث باتباع التعليمات الطبية، التي ستجعل بريطانيا تتغلب على الوباء.

وأضاف أن الحكومة سنقدم دعما للمتضررين بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، "يجب أن ندعم عشرات الملايين من الأسر والأفراد".

وتابع "يجب وقف انتشار فيروس كورونا كي لا تزيد الأعباء على القطاع الصحي".

وواصل "نعمل بوتيرة متسارعة لزيادة القدرة الاستيعابية للمرافق الطبية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بريطانيا ترفع حالة تفشي كورونا إلى الخطير

بوريس جونسون: كورونا سيتوسع أكثر في بريطانيا

الرعب يجتاح بريطانيا بعد الاشتباه بإصابة مرضى سرطان بـ كورونا

لم تكشف مكان عملهما.. الخطوط البريطانية تعلن إصابة 2 من طاقمها بفيروس كورونا

ارتفاع جديد فى أعداد المصابين بـ فيروس كورونا في بريطانيا

كارثة تهدد الحكومة البريطانية بعد إصابة وزيرة الصحة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بالأسود الأنيق... هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بأحدث ظهور لها

مصر تسلم قرار إنهاء الاعتماد لمراسلة الجارديان.. وإنذار لمراسل نيويورك تايمز

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب فيروس كورونا (القصة الكاملة)

عزلوا أنفسهم ليلا.. كيف يقضى أهالى بلقاس وقراها يومهم بعد وفاة حالتين بفيروس كورونا؟

زوجة باسم مرسى تصدمه على الهواء بسبب تقاليع شعره الغريبة

بسبب كورونا.. الخطوط الجوية القطرية تستغنى عن 200 موظف فلبيني

AdvertisementS

حقيقة تعرض مصر لزلزال كبير غدا.. شاهد

لا كورونا بعد اليوم؟..الصحة تكشف مفاجأة بشأن الحجر الصحي..فيديو

الداخلية : تعليق إستخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير السيارات .. خلال هذه الفترة

بشرى سارة.. فرنسا تعلن التوصل لعلاج لـ كورونا ومتوفر فى مصر بسعر رخيص

هل دخلت أسوان الحجر الصحي .. المحافظ يكشف الحقيقة

هل نهاية العالم تقترب.. هكذا رد المعهد الفلكي على ما ستتعرض له مصر بعد كورونا من زلازل وأشعة كونية.. واصطدام كويكب بالأرض نهاية أبريل

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن محمود الخطيب.. فيديو

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب فيروس كورونا (القصة الكاملة)

منهم حالات عائدة من العمرة.. فحص 106 حالات يشتبه في إصابتها بـ كورونا

قرار جديد من التعليم للتخفيف على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

فى زمن الكورونا.. ممنوع منعًا باتًا تناول الفسيخ والرنجة لهذا السبب.. فيديو

لمواجهة كورونا.. التموين: استخراج بدل الفاقد والتالف من موقع دعم مصر وإلغاء الحوالة البريدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأرقام.. أيهما صحي أكثر.. التوست الأسمر أم الأبيض؟

بمواصفات خيالية.. هيونداي تكشف عن ألنترا 2021

كارثة.. خلط الكحول مع الكلور ينتج عنه غاز سام