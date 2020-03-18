زيادة 35 %.. بريطانيا تسجل 676 إصابة جديدة بـ كورونا اليوم

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، اكتشاف ٦٧٦ حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2626 حالة، وفقًا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.





وحسبما قالت "رويترز"، كان هذا العدد بمثابة زيادة بنسبة 35٪ عن أمس الثلاثاء.





وسجلت بريطانيا حتى الآن 71 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا .





وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد أن بلاده في حالة حرب في مواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد





وقال جونسون في مؤتمر صحفي إن فيروس كورونا يمكن هزيمته بغض النظر عن شراسته، مشيرا إلى أن ذلك سيحدث باتباع التعليمات الطبية، التي ستجعل بريطانيا تتغلب على الوباء.





وأضاف أن الحكومة سنقدم دعما للمتضررين بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا ، "يجب أن ندعم عشرات الملايين من الأسر والأفراد".





وتابع "يجب وقف انتشار فيروس كورونا كي لا تزيد الأعباء على القطاع الصحي".





وواصل "نعمل بوتيرة متسارعة لزيادة القدرة الاستيعابية للمرافق الطبية".