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رياضة

وزير الرياضة الأسبق: تبرع محمد صلاح لمواجهة كورونا تصرف مصري أصيل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:00 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
علق خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، على تبرع الدولي المصري محمد صلاح جناح منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، للتصدي لفيروس كورونا.

واتخذت الدولة المصرية العديد من القرارات الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا، وكان على رأسها تعليق الدراسة وإيقاف النشاط الرياضي لمدة 15 يومًا للوقاية من الوباء، الذي انتشر في جميع الدول الأوروبية وعدد كبير من الدول العربية.

ونشر خالد عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تبرع الكابتن محمد صلاح بمبلغ٢٠ مليون جنيه للتصدي لوباء كورونا هو تصرف من مصرى أصيل أصبح أحد أعظم رموز الرياضة المصرية على مر تاريخها".

يذكر أن ليفربول كان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قرار الرابطة الإنجليزية بتأجيل منافسات المسابقة حتى أبريل المقبل.

وكانت أنباء ترددت بشأن تبرع محمد صلاح بمبلغ 20 مليون جنيه لمصر كمساهمة في التصدي لوباء كورونا، إلا أن وزارة الشباب والرياضة، برئاسة أشرف صبحي، لم تعلن عن هذا الأمر بشكل رسمي أو تؤكد صحته من عدمه حتى الآن.
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