لمواجهة كورونا.. تعقيم المصالح الحكومية ودور العبادة في ببا جنوب بني سويف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، برئاسة هاني الجويلي، في تنفيذ أعمال تعقيم وتطهير مبنى ديوان الوحدة المحلية ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس المستجد كورونا، حيث شملت إجراءات التعقيم،مكاتب الموظفين والديوان العام والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، فضلا عن تطهير وتعقيم عدد من المصالح الحكومية ودور العبادة من المساجد والكنائس.









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يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ومكافحة احتمالية العدوى بفيروس كورونا، ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظة لمواجهة احتمالات العدوى بالفيروس، وفي إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي للحد من انتشار الفيروس .