لجنة الإسكان: قانون التصالح الجديد للمنتج الكامل بمرافق عامة

قال محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون القديم كان يعاني من بعض المشاكل، ولكن القانون الجديد عمل على حل وتجنب تلك المشاكل، متابعا: هناك 4 حالات غير مقبول التصالح فيهم.



وأضاف محمد الفيومي، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن قانون التصالح الجديد للمنتج الكامل ذو مرافق عامة، به أسر أو مواطنين مقيمين، متابعا: القانون يستهدف خدمة المواطن الذي يرغب في تقنين أوضاعه.



وشدد على أن مدة التصالح في مخالفات البناء 90 يوما، من التقدم، سواء كان القرار بالموافقة أو الرفض، متابعا: صب القواعد أو الحفر فقط يعد من مخالفات القانون، والمواطن سيتعرض للمحاسبة.



ولفت إلى أن كل طلبات التصالح في مخالفات البناء بما فيها من حصلوا على نموذج 9 تم إرسالها للمراكز التكنولوجية.



