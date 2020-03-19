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أخبار العالم

الولايات المتحدة تعاقب كيانات ساعدت في نقل البتروكيماويات الإيرانية

الخميس 19/مارس/2020 - 07:07 ص
ترامب
ترامب
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أ ش أ
 أعلنت الإدارة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على 9 كيانات و3 أفراد بسبب مشاركتهم في تجارة أو نقل منتجات البتروكيماويات الإيرانية بما يعزز هذا النظام وأفعاله العنيفة.

وذكر مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن تصرفات هؤلاء الأفراد والكيانات تسهم في توفير عائدات للنظام قد يستخدمها في تمويل الإرهاب وغيره من الأنشطة المزعزعة للاستقرار، مثل الهجمات الصاروخية الأخيرة على القوات العراقية وقوات التحالف الموجودة في معسكر التاجي في العراق.

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية ستحرم النظام من الدخل المطلوب بإلحاح من صناعة البتروكيماويات وتعزز عزلة إيران الاقتصادية والدبلوماسية، منوها إلى أن واشنطن ستستمر في تطبيق العقوبات بشكل كامل.
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