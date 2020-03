أرسنال يحتفل بعيد ميلاد نجمه

وقد انضم بيليرين لصفوف الجانرز صيف عام 2011 قادما من نادي برشلونة الإسباني وبعدها تدرج خلال الفئات السنية للشباب قبل الانتقال على سبيل الإعارة لفريق واتفورد لكي يكتسب الخبرات اللازمة للألتحاق بفريق الجانرز وبالفعل عاد موسمين لصفوف الأرسنال لكي يخوض التجربة مع الفريق الأول، الذي أثبت نفسه من خلاله.

وحتى الآن خاض المدافع الدولي الإسباني 195 لقاء، حقق أرسنال خلالها 4 ألقاب متمثلة في لقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين لكأس الدرع الخيرية.

Wishing you all the best as you turn 25, @HectorBellerin! 🎈 pic.twitter.com/2vas3zL0lK