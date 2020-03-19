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رياضة

أرسنال يحتفل بعيد ميلاد نجمه

الخميس 19/مارس/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
احتفل الحساب الرسمي لنادي أرسنال الإنجليزي بعيد ميلاد لاعبه الإسباني هيكتور بيليرين، الذي يتم اليوم عامه الـ25. 

وقد انضم بيليرين لصفوف الجانرز صيف عام 2011 قادما من نادي برشلونة الإسباني وبعدها تدرج خلال الفئات السنية للشباب قبل الانتقال على سبيل الإعارة لفريق واتفورد لكي يكتسب الخبرات اللازمة للألتحاق بفريق الجانرز وبالفعل عاد موسمين لصفوف الأرسنال لكي يخوض التجربة مع الفريق الأول، الذي أثبت نفسه من خلاله. 

وحتى الآن خاض المدافع الدولي الإسباني 195 لقاء، حقق أرسنال خلالها 4 ألقاب متمثلة في لقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين لكأس الدرع الخيرية. 


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