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أخبار العالم

إيطاليا تمدد إغلاق المدارس في محاولة لـ مواجهة كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:01 م
إيطاليا تمدد إغلاق
إيطاليا تمدد إغلاق المدارس في محاولة لـ مواجهة كورونا
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قسم الخارجي
أعلن وزير التعليم الإيطالي، اليوم الخميس، تمديد إغلاق المدارس في إيطاليا إلى ما بعد الثالث من أبريل المقبل؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وحتى الآن، سجلت إيطاليا 35713 حالة إصابة بفيروس كورونا و2978 حالة وفاة.

ووفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مؤخرا عن إغلاق جميع أنحاء البلاد، وفرض إجراءات العزل الطبي في جميع المدن والأقاليم، على خلفية اتساع رقعة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع أعداد المصابين والوفيات.

وبموجب القرارات، تم إلغاء جميع التجمعات العامة وإغلاق جميع المدارس والجامعات حتى ابريل فى إيطاليا، كما سيتم تعليق كافة الأنشطة الرياضية في البلاد، بما في ذلك كرة القدم والتي تعد اللعبة الشعبية الأولى.

وتحظر إجراءات العزل الطبي في جميع الأراضي الإيطالية على المواطنين، التنقل إلى خارج المناطق التي يعيشون فيها إلا في حالات الضرورة.

وتمتد إجراءات العزل إلى جميع السكان في جميع أنحاء إيطاليا والبالغ عددهم أكثر من 60 مليون شخص.
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