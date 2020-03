بسبب كورونا.. شاهِد VIP تقدم خدماتها مجانا.. تعرف على العروض وكيفية الاشتراك

كشفت منصة "شاهِد"، عن عرضٍ خاص لمساعدة الملايين في المنطقة على ملازمة منازلهم والتمتُّع بوقتهم، في سياق حملة "معاكم بالبيت" من MBC، وفي ظل انتشار فيروس كورونا عالميًا.







ويتضمّن العرض الخاص اشتراكًا في "شاهِد VIP" لمدَّة شهرٍ كاملٍ مجانًا، ما يوفّر للراغبين الترفيه العائلي المليء بالمسلسلات والأفلام والمحتوى الإعلامي النوعي بمواصفات عالمية، بحسب بيان اليوم، الخميس.





ويتيح "شاهِد" الآن خيارات متنوعة للجمهور تشمل "عروض شاهد الأولى" Shahid PREMIERES؛ و"أعمال شاهد الأصلية" Shahid ORIGINALS؛ إضافة إلى غيرها من أنماط الترفيه العائلي، على تنوّعه واختلافه.





وتتضمن أبرز "عروض شاهد الأولى" Shahid PREMIERES":

المسرحية السعودية "الذيب في القليب" من بطولة ناصر القصبي، وكذلك الفيلم الملحمي "ولِدَ ملكًا" (Born a King) الذي يتناول جانبًا هامًا من سيرة الملك السعودي الراحل فيصل في مهمة دبلوماسية إلى لندن عندما كان في الرابعة عشر من العمر، والدراما الاجتماعية الخليجية "دموع فرح" من بطولة شجون الهاجري.







إضافةً إلى ذلك، يمكن الآن متابعة الدراما السعودية "أم القلايد"، الموسم الثاني من "بنات الملاكمة، وكذلك، المسلسل الكوميدي المصري "اللعبة"، و"أبو حفيظة"، الدراما اللبنانية-السورية "العميد"، والمسلسليان الشهيران "Devs"؛ و"Dave" بالتزامن مع عرضهما في الولايات المتحدة، وThe Loudest Voice، وكذلك Lone Star 9-1.





بالإضافة إلى برامج ومسلسلات الأطفال، و"ديزني بالعربي"، و"عالم ديزني"، وأفلام العائلة "بعد السينما مباشرة"؛ ومجموعة كبيرة من الأفلام العربية والأجنبية المتنوعة بما فيها نخبة من أفلام Marvel الحصرية المتوفرة خلال هذه الفترة مثل: "The Avengers" و"Guardians of the Galaxy"، و"Iron Man"، "Captain America: Civil War"، و"Thor"، وغيرها.





أبرز "أعمال شاهد الأصلية" Shahid ORIGINALS":

الدراما العربية المشوّقة "عهد الدم"، الدراما البوليسية "في كل أسبوع يوم جمعة"، الدراما المصرية "مملكة إبليس"، البرنامج الترفيهي "رحالة" وغيرها.





للتمتُّع بعرض "شاهِد" الخاص والحصول على الاشتراك المجاني في "شاهِد VIP" لمدَّة شهرٍ كاملٍ، يجب تسجيل الدخول خلال الفترة التي تبدأ اعتبارًا من الجمعة 20 مارس وتمتد لغاية 5 أبريل المقبل، وذلك للراغبين من منطقة الشرق الأوسط.







أما التسجيل من جمهورية مصر العربية فيتم عبر مشتركي Vodafone.