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منوعات

رغم أزمة كورونا.. بريطانية تصر على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 105 في مكان غير متوقع

الخميس 19/مارس/2020 - 05:26 م
صدى البلد
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هدير علاء
على الرغم من أزمة تفشي فيروس "كورونا" التي تثير حالة من الذعر على مستوى العالم، قررت مسنة بريطانية الاحتفال بعيد ميلادها الـ105 في "حانة" غير آبهة بالتحذيرات واحتياطات الوقاية من العدوى.

ووفقًا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه السيدة "إيلين ماثيوز" وُلدت في السابع عشر من مارس عام 1915، وقد عاصرت خلال حياتها 25 رئيس وزراء وأربعة حكام، وشهدت الحربين العالميتين.

ونقلت الصحيفة عن المسنة عاشقة التحدي قولها إنها شهدت كل شيء على مدار حياتها، مضيفة أنها لم تكن لتسمح لهذه الأزمة بمنعها من الاحتفال بعيد ميلادها مع عائلتها وأصدقائها؛ وذكرت كذلك أن سر العمر الطويل هو "الاستمرار في مواجهة الشدائد".

واحتفلت "ماثيوز" بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة في حانة ببلدة "نورثهامبتون" البريطانية، حيث احتست كأسًا من النبيذ بالإضافة إلى كوب من الشاي بينما كانت محاطة بأقاربها وأحبائها.

وأشارت الصحيفة إلى أن "ماثيوز" مازالت تقيم في منزلها الخاص بمقاطعة "نورثهامبتونشاير" ويمكنها الطهي بنفسها في أغلب الأحيان، رغم أنها سبق أن أصيبت بجلطة دماغية كما تعاني من مشكلة في ذراعها الأيمن، وفي الوقت ذاته يتردد عليها مقدمو الرعاية ثلاث مرات يوميًا لتلبية احتياجاتها والعناية بها.
رغم أزمة كورونا.. بريطانية تصر على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 105 في مكان غير متوقع
رغم أزمة كورونا.. بريطانية تصر على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 105 في مكان غير متوقع
رغم أزمة كورونا.. بريطانية تصر على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 105 في مكان غير متوقع
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