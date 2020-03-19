رغم أزمة كورونا.. بريطانية تصر على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 105 في مكان غير متوقع

على الرغم من أزمة تفشي فيروس "كورونا" التي تثير حالة من الذعر على مستوى العالم، قررت مسنة بريطانية الاحتفال بعيد ميلادها الـ105 في "حانة" غير آبهة بالتحذيرات واحتياطات الوقاية من العدوى.





ووفقًا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه السيدة "إيلين ماثيوز" وُلدت في السابع عشر من مارس عام 1915، وقد عاصرت خلال حياتها 25 رئيس وزراء وأربعة حكام، وشهدت الحربين العالميتين.





ونقلت الصحيفة عن المسنة عاشقة التحدي قولها إنها شهدت كل شيء على مدار حياتها، مضيفة أنها لم تكن لتسمح لهذه الأزمة بمنعها من الاحتفال بعيد ميلادها مع عائلتها وأصدقائها؛ وذكرت كذلك أن سر العمر الطويل هو "الاستمرار في مواجهة الشدائد".





واحتفلت "ماثيوز" بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة في حانة ببلدة "نورثهامبتون" البريطانية، حيث احتست كأسًا من النبيذ بالإضافة إلى كوب من الشاي بينما كانت محاطة بأقاربها وأحبائها.



