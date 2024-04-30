محافظ القليوبية ورئيس جمعية المحاربين القدماء يكرمان أسر الشهداء وضحايا الحرب

قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز رئيس جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بتكريم عدد من أسر الشهداء وضحايا الحرب من أبناء المحافظة، وذلك في احتفالية أقيمت بديوان عام محافظة القليوبية.



وألقى محافظ القليوبية كلمة أشاد فيها بتضحيات الشهداء وبطولاتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، مؤكداً على أن ذكراهم ستظل خالدة في قلوب أبناء مصر مشيرا إلى أن تكريم أسر الشهداء وضحايا الحرب هو واجب أخلاقي وإنساني، ولفتة كريمة تعكس مدى التقدير والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لأبنائها الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن .



وأضاف أن المحافظة تدرك قيمة التضحيات التي قدمها شهداؤنا وضحايا الحرب، ونُؤكّد على أنّ ذكراهم ستظل خالدة في قلوبنا، وأنّنا سنبذل قصارى جهدنا لرعاية أسرهم الكرام وتلبية احتياجاتهم مشيرا إنّ واجبنا جميعاً هو أن نُحافظ على أمان واستقرار الوطن الذي ضحّى من أجله شهداؤنا وضحايا الحرب، وأن نُربي أجيالنا القادمة على حب الوطن والانتماء إليه، وأن نُغرس فيهم قيم التضحية والفداء .



كما ألقى رئيس جمعية المحاربين القدماء كلمة عبر فيها عن تقديره وامتنانه لأسر الشهداء وضحايا الحرب، مؤكداً على أن الجمعية ستظل داعمة لهم في كل ما يحتاجون إليه مشيرا أنَّ شهداءنا وضحايا الحرب هم رمزٌ للتضحية والفداء، وهم من رسموا بدمائهم لوحة عزّ وشرف تُزين سجل تاريخ مصر العريق، وهم من ضحّوا بفلذات أكبادهم من أجل أن نعيش في أمان وسلام .



وخلال الحفل تم تكريم أسر الشهداء وضحايا الحرب بتقديم الهدايا التذكارية والدروع التقديرية لهم، كما تم تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، وذلك من خلال توفير فرص العمل وتقديم المساعدات الطبية والاجتماعية.



وأعرب أسر الشهداء وضحايا الحرب عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ ورئيس جمعية المحاربين القدماء على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن هذا التكريم قد أسعدهم وأشعرهم بالتقدير والاهتمام من قبل الدولة المصرية .