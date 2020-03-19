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فن

محمد جمعة: الرقابة لم تحذف مشاهد كاملة من مملكة إبليس

الخميس 19/مارس/2020 - 10:01 م
محمد جمعة
محمد جمعة
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محمد نحلة
قال الفنان محمد جمعة لـ "صدى البلد" إن الرقابة لم تحذف مشاهد كاملة من مسلسل مملكة إبليس.

وأضاف أن هناك بعض الجمل فقط تم استبعادها مع تعديلات بسيطة في بعض المشاهد، لافتا إلى أن القائمين على المسلسل كانوا حريصين على الخروج بأقل خسائر خاصة أن العمل يعرض على منصة إلكترونية.

مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية. 

المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.
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