محمد جمعة: الرقابة لم تحذف مشاهد كاملة من مملكة إبليس

قال الفنان محمد جمعة لـ "صدى البلد" إن الرقابة لم تحذف مشاهد كاملة من مسلسل مملكة إبليس.





وأضاف أن هناك بعض الجمل فقط تم استبعادها مع تعديلات بسيطة في بعض المشاهد، لافتا إلى أن القائمين على المسلسل كانوا حريصين على الخروج بأقل خسائر خاصة أن العمل يعرض على منصة إلكترونية.





مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.



