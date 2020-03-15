نرمين الفقي تحضر عزاء بـ الكمامة والقفازات خوفا من كورونا

وكان ضمن الحضور كل من حميد الشاعري، مصطفى قمر، أحمد عيد، سمير صبري، ايهاب فهمي، أحمد جوهر، ومؤمن نور.





سامح العجمي، اسمه الحقيقي عبد السلام مصطفى عبد السلام، وهو من مواليد 22 من شهر أبريل عام 1966، وانضم لجمعية المؤلفين والملحنين في 19 من شهر مارس لعام 2001، وقدم خلال مسيرته ما يقرب من 200 أغنية أبرزها "الحلو حلو" مع إيهاب توفيق، و"حبيبي" مع باسكال مشعلاني، ودويتو"غزالي" مع حميد الشاعري ومصطفى قمر، وأغنية "يا شمس غيبي" مع اميرة.



