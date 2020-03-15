نرمين الفقي تحضر عزاء بـ الكمامة والقفازات خوفا من كورونا

تلقت مساء اليوم أسرة المؤلف سامح العجمى عزاءه في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، بحضور عدد من نجوم الفن والغناء، وحرصت الفنانة نرمين الفقى على الحضور، وظهرت مرتدية كمامة وقفازات خوفا من فيروس كورونا المستجد.
وكان ضمن الحضور كل من حميد الشاعري، مصطفى قمر، أحمد عيد، سمير صبري، ايهاب فهمي، أحمد جوهر، ومؤمن نور.
سامح العجمي، اسمه الحقيقي عبد السلام مصطفى عبد السلام، وهو من مواليد 22 من شهر أبريل عام 1966، وانضم لجمعية المؤلفين والملحنين في 19 من شهر مارس لعام 2001، وقدم خلال مسيرته ما يقرب من 200 أغنية أبرزها "الحلو حلو" مع إيهاب توفيق، و"حبيبي" مع باسكال مشعلاني، ودويتو"غزالي" مع حميد الشاعري ومصطفى قمر، وأغنية "يا شمس غيبي" مع اميرة.
كما قدم عددا هائلا من الأغنيات مع الفنان مصطفى قمر أبرزها "عايشين" و"طال الليل" و"السود عيونه" و"البيانولا"، وقدم أغنيتين مع سميرة سعيد وهما "روحي" و"ليلة حبيبي" وقدم أغنية "سيدي منصور" مع صابر الرباعي، و"أم الخدود" مع محمد منير، وأغنيات فيلم "السلم والثعبان" كاملة مع خالد سليم.