هبة المطيري تكشف تفاصيل فيلمها الجديد قلوب سوداء

أوشكت الكاتبة والسيناريست هبة المطيري على الانتهاء من كتابة سيناريو فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "قلوب سوداء، مشيرة إلى أ نها انتهت من كتابة ما يقرب من 90% من الفيلم.





وأوضحت أن الفيلم يدور في إطار الأكشن، ويعتمد على البطولة الجماعية من الشباب الصاعد، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أبطال الفيلم قريبا جدا.





كما تعقد عدة جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على جميع التفاصيل الخاصة بفيلمها الجديد وبحث عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل، وحسمت التعاقد مع عدد من الممثلين بشكل رسمي للبدء في أعمال التصوير المقرر عرضه آخر عام ٢٠٢٠.





جدير بالذكر أن السيناريست هبة المطيري ذاعت صيتها بين رواد التواصل الاجتماعي ومجال التليفزيون الكويتي ولها العديد من المؤلفات والكتابات الحرة التي حظت بملايين المشاهدت.