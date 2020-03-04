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فن

مبروك لـ بنت الجيران.. الموسيقيين تستحدث شعبة لضم مطربي المهرجانات بشروط

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:45 م
هانى شاكر
هانى شاكر
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محمد نبيـل
تقدمت نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر بالشكر للشعب المصري كله وكافة الجهات وعدد من القنوات والمنصات الإعلامية التي تؤمن بدور الفن في تزكية الوجدان وعلى وعيهم الكامل بالمرحلة الفارقة التي تمر بالفن المصري.

وقالت: لما كانت النقابة تمارس دورا تنويريا من جهة، ومسايرًا لكل جديد من جهة أخرى ويرتقي بالموسيقى والغناء مع ما يتناسب مع الذوق العام والقيم المجتمعية الراسخة والتي تعبر عن هوية شعبنا، قررت نقابة المهن الموسيقية واستكمالاً لما بدأته في إنشاء "شعبة للأداء الفني" وليس ما يسمى بالمهرجانات يحصل أعضاؤها على "ترخيص سنوي" بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغاني مع الأخذ في الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطي النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء علي الإقرار الموقع منه بذلك وأيضًا طبقًا للقانون.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذي يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط.

وناشدت النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أي "مصنف" غير مصرح له "رقابيًا ونقابيًا" على أي من القنوات الفضائية المصرية وقنوات النايل سات والتي أصبحت مجالاً خصبًا لصنوف من الأغاني والكليبات التي لم تحصل على اي تصريح أو ترخيص رقابي أو نقابي مما أدى إلى خلق مساحة واسعة تساعد على إفساد الذوق العام.
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