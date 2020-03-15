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فن

‏كورونا مش مزحة.. إليسا تطالب المواطنين بعدم الخروج من منازلهم.. شاهد

الأحد 15/مارس/2020 - 11:37 م
اليسا
اليسا
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مصطفى كرم
طالبت الفنانة إليسا المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية الصارم التي تحد من انتشار فيروس كورونا بعد تفشيه في معظم دول العالم. 


وغردت إليسا، عبر "تويتر"، قائلة "‏كورونا مش مزحة.. مع الإجراءات الجديدة خليكن ببيوتكن وخليكن بأمان كرمال اللي بتحبوهن وكرمالكن لأنو ما بتعرفو المكان العام شو ممكن يكون فيو فيروس. هيدي مش مزحة".


وانهالت التعليقات من متابعيها عبر تويتر وكان منها "والله هل مرض مو لعبة ابدا لازم نحترس ونكون واعيين اكتر واهم شي الوقاية" و "‏‎ياروح قلبي انتي... انتبهي على نفسج والله يحفظج ويحفظكم ويحفظ الجميع وبعون الله وبتعاون الكل رح ينزاح هالفيروس" و "‏‎حفظ الله الجميع". 


وانتهت إليسا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذي تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه في الوقت الحالي.


ومن المقرر طرح الألبوم في عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والأخرى مصرية.
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