إجراءات من رئيس الاتحاد السكندري لمكافحة فيروس الكورونا

وقال مصيلحي في بيان رسمي للفريق إن النادي اتخذ الإجراءات الوقائية للفيروس لتلافي انتشار الفيروس بالنادي تمشيا مع التحرك السريع والجهود المشكورة للحكومة.





واستعان مصيلحي بحديث لرسول الله صلي الله عليه وسلم أنه لا يوجد داء إلا وله دواء.





واختتم مصيلحي علي الجميع الطمأنينة والله حامي لهذه البلد وتمني للجميع السلامة، ويأتي ذلك بعدما قرر مصيلحي أمس بإغلاق الاتحاد السكندرى بالشاطبى و فرع النادى بسموحة يوميًا في تمام الساعة السادسة وذلك بدأ من الخميس الموافق 19 مارس 2020 و حتى نهاية شهر مارس الجارى.





وكان محمد مصيلحي أصدر تعليمات بتطهير جميع أرجاء نادي الاتحاد السكندري بالمقر الرئيس بالشاطبى و بفرع سموحة بالمواد المُطهرة المُخصصة لهذا الغرض لحماية السادة الأعضاء و حفاظًا على صحتهم في مواجهة فيروس كورونا، كما تم تسليم جميع العاملين بالنادى الكمامات الصحية حفاظًا على صحتهم و صحة الأعضاء أيضًا، و بأشراف مباشر من الأستاذ جاسر شمس المدير التنفيذي الذي وجه الشكر محمد مصيلحى رئيس النادى على اهتمامه البالغ ومتابعته المستمرة للإجراءات الاحترازية التي ينتهجها نادى الاتحاد السكندرى حفظًا على صحة الأعضاء والعاملين بالنادى .





قرر مجلس الإدارة إغلاق المبني الاجتماعي بالشاطبي وسموحة وإغلاق صالات الألعاب الفردية والجيم وحمام السباحة، إقامة الصلاة بالساحة التي أمام المسجد وإغلاق النادي في العاشرة مساء.





وسلم النادي في وقت سابق جميع العاملين بالنادى الكمامات الصحية حفاظًا على صحتهم وصحة الأعضاء أيضًا، بأشراف مباشر من جاسر شمس المدير التنفيذي للنادي السكندري، ووجه الشكر لمحمد مصيلحى رئيس النادى، على اهتمامه البالغ ومتابعته المستمرة للإجراءات الاحترازية التي ينتهجها نادى الاتحاد السكندرى حفاظًا على صحة الأعضاء والعاملين بالنادي ويأتي ذلك بعدما قرر اللجنة الاولمبية المصريه ورئيس الوزراء اصدر قرار بإيقاف النشاط الرياضي في مصر لمدة خمسة عشر يوما.