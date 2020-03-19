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فن

بشرى تتحدى مرضها من أجل القمر آخر الدنيا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:36 م
الفنانة بشرى
الفنانة بشرى
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سعيد فراج
تواصل الفنانة بشري تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "القمر آخر الدنيا" مع المخرج تامر حمزة، داخل أحد أماكن التصوير بمدينة الشيخ زايد، وتشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني 2020.

بشرى تعاقدت مع شركة Stars media production  " ستار ميديا "مؤخرا على بطولة المسلسل الذي يعد التجربة الإنتاجية الأولى للشركة في التليفويون حيث قدمت عددا من التجارب الانتاجية الديجيتال، وتسعى حاليا على قدم وساق لتصوير أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي "القمر آخر الدنيا" بطولة بشري، مؤمن نور، ثراء جبيل ،سميره عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف و هدى الاتربي ومن إخراج تامر حمزة. 

يذكر أن بشري شاركت في مسلسل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل إمام الذي عرض في السباق الرمضاني 2018. 

وتعرضت بشرى لأزمة صحية شديدة في شهر فبراير الماضي، أدت لنقلها لأحد المستشفيات إثر تعرضها لضيق تنفس حاد. 
بشرى تتحدى مرضها من أجل القمر آخر الدنيا
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