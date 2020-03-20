بعد إصابة 677 إسرائيليا بـ كورونا.. جانتس ونتنياهو بحكومة وحدة لأول مرة

نشر الصحفي الإسرائيلي "عميت سيجل" تغريدة على حسابه الشخصي بالتويتر قال فيها بأننا نقترب إلى ساعة الحسم بعد موافقة كل من جانتس وأشكنازي على تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو.





وأوضح سيجل بأن كلا من أشكنازي وجانتس وافقا على دخول حكومة وحدة مع نتنياهو على أن يتقلد "بيبي"منصب رئاسة الحكومة في الفترة الأولى منها.

وأضاف سيجل بأنه بالرغم من موافقة كل من جانتس واشكنازي إلا أن لبيد ويعلون لا يزالان يرفضان هذا الاقتراح، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفكيك وحل حزب كاحول لافان، حيث أن جانتس سيمضي مع نتنياهو هذه المرة حتى ولو أدى ذلك إلى تفكيك حزب كاحول لافان.





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 677 حالة.





وأوضحت الوزارة في بيانها أن من بين المصابين 6 في حالات خطيرة و13 في حالة متوسطة و540 إصابة بحالة طفيفة.





وأشارت الوزارة إلى ان المستشفيات تستقبل 266 مريضا فيما يتم علاج 86 مريضًا في المنزل.



