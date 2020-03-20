قدمت درسًا فى تمييز الحق عن الباطل .. وزير الداخلية يهنئ شيخ الازهر ووزير الاوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر" بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج.





جاء بها :- بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نعرب لشخصكم الكريم ولهيئة الأزهر الموقرة عن خالص الأمنيات الطيبة بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .. إن معجزة الإسراء والمعراج جاءت لتفتح أبواب السماء بالرحمة وتقُدم درسًا عظيمًا فى تمييز الحق عن الباطل .. وهى رحلة تنوعت فيها صور العطاء والإيمان وجسدت نُبلَ رسالةِ الإسلام للبشرية جمعاء .. حفظ الله مصر واحةً للخـيرِ والأمان .. وأبقى أزهــرنا الشــريف دومًا منارة تهدى الإنسانية لقيم السماحة والوسطية والإعتدال .. وكل عام وفضيلتكم بخير ،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة الدكتور/محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف" .





جاء بها :- يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة والتوفيق راجين من العلى القدير أن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ، ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء .. وكل عام وسيادتكم بخير،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية" .





جاء بها :- يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول ، مبتهلين للمولى عز وجل أن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطًا ولا تُقر تفريطًا .. وكل عام وسيادتكم بخير ،،



