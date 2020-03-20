أخطر من كورونا.. هاني الناظر يحسم الجدل بشأن خلط الكلور بالخل

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وفي لقاء الدكتور هاني الناظر بأحد البرامج التليفزيونية مؤخرا، أوضح أستاذ الأمراض الجلدية، أن خلط الكلور مع الخل يسبب أمراضا كارثية للإنسان عن طريق استنشاقه أو ملامسته للجلد.





: " لا تخلطوا الكلور بالخل كوسيلة للتطهير نهائيا ولا تستخدموا الكلور نفسه لتطهير الأيادي والوجه تماما ولكن الكلور المخفف يستخدم وحده لتطهير التواليتات وأرض دورات المياه فقط وذلك حفاظا علي صحتكم وعلي الجلد". وفي منشور على فيسبوك كتب هاني الناظر نصائح التعقيم والتطهير وحذر من خلط الكلور بأي مواد اخرى، وقال هاني الناظر



