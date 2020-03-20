أخطر من كورونا.. هاني الناظر يحسم الجدل بشأن خلط الكلور بالخل

منذ تفشي فيروس كورونا في العالم ووصل مصر، وتتزايد حالات الإصابة بالفيروس يوما بعد يوم، تزداد معها الشائعات التي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طرق التعقيم و التطهير للوقاية من فيروس كورونا.
خلط الكلور بالخل من أكثر الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث، حسم الجدل فيما يخص خلط الكلور بالخل حيث أكد أن هذه المعلومة ماهي سوى خرافة كبيرة، موضحا أن الكلور والخل مركبات كيميائية تتفاعل مع بعضها بعضا وتنتج أشياء ضارة أكثر من فيروس كورونا نفسه.
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وفي لقاء الدكتور هاني الناظر بأحد البرامج التليفزيونية مؤخرا، أوضح أستاذ الأمراض الجلدية، أن خلط الكلور مع الخل يسبب أمراضا كارثية للإنسان عن طريق استنشاقه أو ملامسته للجلد.
وفي منشور على فيسبوك كتب هاني الناظر نصائح التعقيم والتطهير وحذر من خلط الكلور بأي مواد اخرى، وقال هاني الناظر: "لا تخلطوا الكلور بالخل كوسيلة للتطهير نهائيا ولا تستخدموا الكلور نفسه لتطهير الأيادي والوجه تماما ولكن الكلور المخفف يستخدم وحده لتطهير التواليتات وأرض دورات المياه فقط وذلك حفاظا علي صحتكم وعلي الجلد".
وتابع الناظر: "أفضل وسيلة منزلية للتطهير غسيل اليدين والوجه بالماء والصابون العادي أما الكحول نستعمله فقط للتطهير في أماكن العمل في حالة تعاملنا مع اخرين أو تناول أوراق أو ملامسة مسطحات كرتونية أو بلاستيكية أو معدنية ولسنا في حاجة لاستعمال الكحول في المنزل طالما أنه لا يوجد مرضي ضمن أفراد العائلة".