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مرأة

هاني الناظر يحذر: لا تخلطوا الكلور بالخل ولا تستخدموه لتطهير الأيدي

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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رشا عوني
حذر الدكتور هاني النظام استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا ، من العديد من المعلومات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خلطات التعقيم والتطهير في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكتب هاني الناظر منذ قليل على حسابه الخاص على فيسبوك : " لا تخلطوا الكلور بالخل كوسيلة للتطهير نهائيا ولا تستخدموا الكلور نفسه لتطهير الأيادي والوجه تماما ولكن الكلور المخفف يستخدم وحده لتطهير التواليتات وأرض دورات المياه فقط وذلك حفاظا علي صحتكم وعلي الجلد".

وتابع الناظر :"  افضل وسيلة منزلية للتطهير غسيل اليدين والوجه بالماء والصابون العادي اما الكحول نستعمله فقط للتطهير في أماكن العمل في حالة تعاملنا مع اخرين او تناول أوراق او ملامسة مسطحات كرتونية او بلاستيكية او معدنية ولسنا في حاجة لاستعمال الكحول في المنزل طالما انه لا يوجد مرضي ضمن أفراد العاىلة". 

هل غسل اليد كاف ؟

وفي لقاء الدكتور هانى الناظر، في برنامج هذا الصباح، أكد ان الماء والصابون كافيان لتطهير وغسل الأيدى من أى ميكروبات، موضحا أن الطريقة المثلى للقضاء على فيروس كورونا هي غسل اليدين على مدار اليوم على أن تكون مدة الغسل من 15 : 20 ثانية.

وشدد أستاذ الأمراض الجلدية، على ضرورة استخدام تيار قوى عند غسل اليدين مع المياه الدافئة، وفرك الأصابع جيدا بالصابون لتطهيرها من أى جراثيم.

حقيقة خلط الكلور بالخل 

كما اكد هاني الناظر إن خلط الكلور مع الخل خرافة كبيرة موضحا أن الكلور والخل مركبات كيمائية تتفاعل مع بعضها بعضا وتنتج أشياء ضارة أكثر من فيروس كورونا نفسه. 

 
 وأوضح أستاذ الأمراض الجلدية ، أن خلط الكلور مع الخل يسبب أمراضا كارثية للإنسان عن طريق استنشاقه أو ملامسته للجلد.  

هاني الناظر يحذر: لا تخلطوا الكلور بالخل ولا تستخدموه لتطهير الأيدي
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