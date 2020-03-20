هاني الناظر يحذر: لا تخلطوا الكلور بالخل ولا تستخدموه لتطهير الأيدي

حذر الدكتور هاني النظام استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا ، من العديد من المعلومات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خلطات التعقيم والتطهير في ظل تفشي فيروس كورونا.
وكتب هاني الناظر منذ قليل على حسابه الخاص على فيسبوك : " لا تخلطوا الكلور بالخل كوسيلة للتطهير نهائيا ولا تستخدموا الكلور نفسه لتطهير الأيادي والوجه تماما ولكن الكلور المخفف يستخدم وحده لتطهير التواليتات وأرض دورات المياه فقط وذلك حفاظا علي صحتكم وعلي الجلد".
وتابع الناظر :" افضل وسيلة منزلية للتطهير غسيل اليدين والوجه بالماء والصابون العادي اما الكحول نستعمله فقط للتطهير في أماكن العمل في حالة تعاملنا مع اخرين او تناول أوراق او ملامسة مسطحات كرتونية او بلاستيكية او معدنية ولسنا في حاجة لاستعمال الكحول في المنزل طالما انه لا يوجد مرضي ضمن أفراد العاىلة".
هل غسل اليد كاف ؟