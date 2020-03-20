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مرأة

لو معندكش كورونا .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول علاج الملاريا بشكل عشوائي؟

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:46 م
علاج الملاريا
علاج الملاريا
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رشا عوني
أكد الدكتور مروان سالم أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية أنه حتى الآن لا يوجد أي علاج لفيروس كورونا، لكن هناك بعض الأدوية الخاصة بمشاكل أخرى لها تأثير إيجابي على فيروس كورونا.

وخلال استضافته في برنامج صباح الخير يا مصر، أكد مروان سالم علاج بلوكونيل المعروف ب علاج الملاريا ومادته الفعالة كلوروكين، فكرة مطروحة للسيطرة على كورونا، لكنه له نتيجة إيجابية مع الشخص المصاب فقط بفيروس كورونا، أما الأصحاء فلن يفيدك تناول هذا العلاج تماما ولا يفضل تناوله بشكل عشوائي كوسيلة وقائية من كورونا لأنه سيسبب مشاكل صحية أخرى.

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وحذر الدكتور مروان سالم من مخاطر تناول عقار بلوكونيل للأشخاص الأصحاء، كوسيلة للوقاية من كورونا، مؤكدا أنه له آثار جانبية خطيرة للكلوروكين ومنها حرق البشرة وغثيان وقىء كما سيزيد تكاثر الفيروس بالجسم ويجعلك أكثر عرضة للإصابة كورونا. 

وعن طريقة علاج كورونا بدواء بلوكونيل، أكد الدكتور مروان سالم أن هذا العلاج يجعل وسط الجسم حمضي، وبالتالي يموت فيروس كورونا في الوسط الحمضي.
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