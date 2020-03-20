AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نائب محافظ الدقهلية يكشف آخر تطورات فيروس كورونا بمدينة بلقاس

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:09 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
أكد هيثم الشيخ نائب محافظة الدقهلية، أن المحافظة قامت بتشكيل حملات لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية والمقاهي من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة.


وتابع نائب محافظة الدقهلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، : أهالى الدقهلية تعرضوا لضغوط خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تسجيل الدقهلية لأول حالة وفاة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الوضع في بلقاس مستقر وتم تعقيم المدينة بالكامل ويتم ذلك بشكل دوري يوميا، مشيرا إلى أن أهالى بلقاس يضربون أروع الأمثلة في الوعي والانضباط وتنفيذ التعليمات.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين العائدين من العمرة، بضرورة الالتزام بالمنزل والبقاء فيه لمدة ١٤ يومًا،" عزل ذاتى" كاجراء احترازي وذلك للاطمئنان على صحتهم في إطار الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

 وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن" 105" ، و" 15335 " لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع الإصابات.. الصحة: تعافي 8 حالات منهم المهندس الكندي

الحكومة تكذب جارديان.. مصر تعلن أعداد مصابي كورونا بإشراف الصحة العالمية

الصحة تستعين بال sms والسوشيال ميديا لتوعية المواطنين من فيروس كورونا

عزل ذاتي.. موقف الـ 300 أسرة بالدقهلية

عزل ١٤ يوم .. الصحة تناشد العائدين من العمرة إلتزام منازلهم

للحد من انتشار كورونا.. الصحة: 14 نصيحة لأسر العائدين من العمرة

ترشيحاتنا

أكبر ثغرة لـ كورونا .. إزاى تطمن على مناعتك ضد الفيروس

أخطر من كورونا.. هاني الناظر يحسم الجدل بشأن خلط الكلور بالخل

أخبار الأهلي.. خروج مهين لقائد الفريق التاريخي.. وشريف إكرامي بره النادي

بعد تأكد رحيله عن الأهلي .. رسالة مؤثرة من عصام الحضري لحسام عاشور

حبوا بعض .. أحمد الفيشاوي يثير الجدل مع زوجته بمقطع فيديو

محسن عادل يكشف حقيقة مؤامرة الصين على العالم بـ كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وكيل فولفو يؤكد: استدعاء السيارات إجراء "احترازي" والفرامل العادية تعمل بتميز

بسبب كورونا .. فورد ford تعلن خصم 40 ألف جنيه .. صور

ادعى إصابته بالمرض على فيسبوك .. القبض على أمريكي بسبب كورونا