نائب محافظ الدقهلية يكشف آخر تطورات فيروس كورونا بمدينة بلقاس

أكد هيثم الشيخ نائب محافظة الدقهلية، أن المحافظة قامت بتشكيل حملات لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية والمقاهي من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة.









وتابع نائب محافظة الدقهلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، : أهالى الدقهلية تعرضوا لضغوط خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تسجيل الدقهلية لأول حالة وفاة بفيروس كورونا.





وأشار إلى أن الوضع في بلقاس مستقر وتم تعقيم المدينة بالكامل ويتم ذلك بشكل دوري يوميا، مشيرا إلى أن أهالى بلقاس يضربون أروع الأمثلة في الوعي والانضباط وتنفيذ التعليمات.





وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين العائدين من العمرة، بضرورة الالتزام بالمنزل والبقاء فيه لمدة ١٤ يومًا،" عزل ذاتى" كاجراء احترازي وذلك للاطمئنان على صحتهم في إطار الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن" 105" ، و" 15335 " لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.