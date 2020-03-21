انطلاق الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات.. الليلة

تنطلق فى السابعة والنصف من مساء اليوم أولى حلقات الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات ، والذى يعرض بدلا من مسلسل "ختم النمر" الذي انتهى عرضه مساء الأربعاء 18 مارس.

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة.



