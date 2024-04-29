مدير التأمين الصحي ببني سويف: توريد أصناف خاصة بأمراض السكر والضغط والسيولة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف مع مدير عام التأمين الصحي، الموقف الحالي للمستلزمات والأدوية والأمصال واللقاحات الطبية ، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، موجها بسرعة التعامل في إطار المتاح مع أية مستجدات في هذا الملف الحيوي ،خاصة توفير النواقص منها في أسرع وقت ممكن ، مشددا على بذل قصارى الجهد في هذا الشأن، مع ضرورة التعامل الفوري مع مطالب أو شكاوى المواطنين.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير التأمين الصحى ببنى سويف، أنه قام اليوم بمتابعة الموقف الحالى لجميع العيادات والمستشفى من توافر جميع الأدوية والمستلزمات ، وخصوصا الأمراض المزمنة ، حيث تم اليوم توريد العديد من الأصناف منها 3 أصناف خاصة بمرضى السكر و5 أصناف خاصة بمرضى الضغط وصنفان لمرضى السيولة و 4 أصناف خاصة بالأمراض النفسية ، و3 أصناف من قطرة العين ، و 14 صنفا متنوعة للعديد من التخصصات الاخرى بكميات تكفى وفق المخزون الاستراتيجي لا تقل عن 3 أشهر.

كما أوضح مدير عام الفرع أن بعض الأصناف تأخر التوريد لها، نظرا لزيادة الاسعار وتحديث منظومة الشراء الموحد وتم اتخاذ كافة الإجراءات، وان طلبات الإمداد يتم مراجعتها من أكثر من جهة وكل مرحلة تستغرق وقتا ويتم الاستعجال للموافقة باستمرار، مؤكدا أنه تم تشكيل غرفة أزمات لمتابعة النواقص اولا بأول، مع العلم أنه يوجد مسئول لحصر وتجميع صور الروشتات بادارة التموين الطبى.

ويتم تسجيل المنتفع ورقمه لمعاودة الاتصال حال توفر الصنف كما تم تخصيص رقم واتس لتلقى اى شكاوي او استفسار بخصوص كافة الخدمات الطبية المقدمة وكذلك حال تواجد اى نواقص وهو رقم 01030594972 واتس شكاوى واستفسارات، مشددا على أنه تم التنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أى نواقص إن وجدت، وعرض تقرير يومى على مدار 24 ساعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستعجال جميع الشركات الموردة.