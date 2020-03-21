بنفس الملابس.. داليا البحيرى وابنتها يتألقان فى أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة داليا البحيرى لجلسة تصوير جديدة برفقة أبنتها قسمت بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، حيص شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بمجموعة من الصور.
ظهرت داليا البحيرى و أبنتها فى الصور بإطالات من أختيار الاستايلست أية سيف النصر، وتألقان بنفس الملابس و ارتدت كل منهما بلوزة بيضاء بسيطة لا تحمل اى نقوشات مع بنطلون جينز.
فيما تزينت داليا البحيرى و ابنتها بطوق مصنوع من الورد على الرأس مما منحهن مظهرا جذابا وأنيقا، واعتمدت داليا البحيرى على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقه مع لون بشرتها.
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Aethereus my divine bond with my soul mate ❤️Qismat🥰Happy Mother’s Day not only to mothers but to all the gorgeous women out there who are Mothers by nature🥰 Styling @thevanityblog Photography @karimmedhat Makeup @byayasoliman Hair @alipandatoi Jewellery @nadinesherifjewellery Outfit @mula_eg a big thank you goes out to the amazing crew behind this shoot 🙏🏼you guys just rock💪🏼